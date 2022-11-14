"Ми – Україна": на Херсонщині літня жінка з автоматом пораділа визволенню від окупантів (відео)

У Мережі опублікували відео з одного зі звільнених населених пунктів на Херсонщині.
Збройні сили України 11 листопада видворили окупантів з Херсона та звільнили місто.
У Мережі опублікували щемливо відео, як літня жінка з автоматом, яка живе неподалік від обласного центру Херсона, зраділа приходу ЗСУ та розповіла, як вона ставиться до російських загарбників.
"Це Україна, ми – Україна. Я така рада", - говорить жінка на відео.
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Звільнення Херсона
Українські військові повернули під контроль місто Херсон 11 листопада. У місті розпочнуть відновлювати критичні комунікації одразу після розмінування.
У Херсоні також з'явився мобільний зв'язок біля приміщення обласної адміністрації.
Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.
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