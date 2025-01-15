"Ми в безпеці лише сьогодні": генсек НАТО закликав ЄС мислити категоріями воєнного часу

За словами Рютте у країн-членів НАТО є лише кілька місяців, щоб ухвалити рішення про збільшення витрат на оборону.

Північноатлантичний альянс має почати мислити категоріями воєнного часу, аби запобігти війні з Росією. У такій ситуації витрати на оборону в розмірі 2% ВВП – це добре, але вже недостатньо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Європарламенті у понеділок, 13 січня.

"Ми в безпеці тільки сьогодні, але мине чотири чи п'ять років, і якщо ми нічого не зробимо, то ми вже не будемо в безпеці. Тож завершуйте свої "християнські мовні курси" або їдьте до Нової Зеландії. Ми повинні вирішити зараз витрачати більше [коштів на оборону – ред.]. І ці дебати необхідно завершити протягом трьох-чотирьох місяців, аби залишатися в безпеці в цій частині світу і захистити себе", – наголосив Рютте.

Генсек НАТО зауважив, що вкрай важливо пришвидшити розвиток європейської оборонної промисловості, а для цього потрібно негайно збільшити інвестиції та нарощувати збройний потенціал.

"У той час, коли Росія, Китай, Північна Корея та Іран збільшують співпрацю в оборонно-промисловій сфері до безпрецедентного рівня, було б актом саморуйнування будувати нові бар'єри між союзниками в НАТО", - додав Рютте.

Він нагадав, що Росія постійно посилює дестабілізаційну кампанію проти західних країн, здійснює кібератаки, вбивства, акти саботажу та багато інших протизаконних дій, які звикли називати гібридною війною.

"Росія веде її [гібридну війну – ред.] не сама, а разом із Китаєм, КНДР та Іраном. Тим часом зберігається і багато інших небезпек – від тероризму до поширення ядерної зброї та дезінформації. Я дуже стурбований ситуацією з безпекою в Європі. Ми не перебуваємо у стані війни, але ми й не перебуваємо у стані миру. Хороша новина у тому, що ми знаємо, що робити, щоб захистити наших людей і спосіб життя зараз і в довгостроковій перспективі. Нам просто потрібно зробити це", – наголосив Рютте.

За його словами, це передбачає збільшення інвестицій в оборону, підвищення стійкості суспільства та критично важливої інфраструктури.

"Нам потрібно підтримувати та посилювати нашу підтримку України, щоб змінити траєкторію війни та стримати подальшу російську агресію. І в цій оборонній стійкості Україна, НАТО та ЄС мають працювати пліч-о-пліч", – резюмував Марк Рютте.

Нагадаємо, за словами Рютте, від умов завершення війни в Україні залежить майбутнє європейської та глобальної безпеки. Він заявив, що всі хочуть скорішого завершення війни в Україні, але найбільше всіх цікавить тривалий мир.

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