"Ми в капкані, п**дець нам, вони зуби вищирили конкретно": окупанти на День Незалежності України потрапили в оточення ЗСУ (перехоплення)

Російські окупанти потрапили в оточення ЗСУ на одному із напрямків.
Російські загарбники скаржаться, що відступати їм нікуди, бо багато поранених, а ЗСУ озвіріли.
Про ситуацію, в якому опинився підрозділ загарбників в зоні бойових дій, один із окупантів розповів своїй дружині. Розмову перехопило і оприлюднило ГУР Міноборони.
"Мого телефона більше немає. Нас тут накрили. Ми в капкані. П**ць нам, все. Все скасовується. Жодного "додому" не буде. У нас багато поранених, а відступати нікуди. Ми в капкані. Сьогодні День незалежності України, вони зуби вищирили конкретно", - розповів окупант.
Його дружина просить його усе кидати і йти додому, на що той ще раз повторює, що вони потрапили в оточення.
Нагадаємо, що ЗСУ "закобзонили" 11 окупантів під час шикування.
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