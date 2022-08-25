"Ми в капкані, п**дець нам, вони зуби вищирили конкретно": окупанти на День Незалежності України потрапили в оточення ЗСУ (перехоплення)

Російські загарбники скаржаться, що відступати їм нікуди, бо багато поранених, а ЗСУ озвіріли.

Про ситуацію, в якому опинився підрозділ загарбників в зоні бойових дій, один із окупантів розповів своїй дружині. Розмову перехопило і оприлюднило ГУР Міноборони.

"Мого телефона більше немає. Нас тут накрили. Ми в капкані. П**ць нам, все. Все скасовується. Жодного "додому" не буде. У нас багато поранених, а відступати нікуди. Ми в капкані. Сьогодні День незалежності України, вони зуби вищирили конкретно", - розповів окупант.

Його дружина просить його усе кидати і йти додому, на що той ще раз повторює, що вони потрапили в оточення.

Нагадаємо, що ЗСУ "закобзонили" 11 окупантів під час шикування.

Читайте також: