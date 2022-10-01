"Ми в кільці, нам пи*да скоро": російський окупант зателефонував дружині, щоб попрощатися

Загарбник потрапив в оточення на фронті і плаче.

Російський окупант зателефонував з України додому, щоб попрощатись з дружиною. Він переляканий та водночас просить нікому про це не говорити.

Судячи з розмови, перехопленої і оприлюдненої Головним управлінням розвідки Міноборони України, стан російських військ непростий.

Окупант вже навіть не боїться, що дзвінок запеленгують.

"Ми в кільці, Люба, нам пи*да скоро… Я просто зателефонував попрощатись. Нікому не кажи, але тут п*дець повний… Нас залишилось зовсім… з розвідгрупи ми прийшли… ледве прийшли. Дай я з тобою наговорюсь хоча б дві хвилини. Мені вже по*й цей зв'язок. Хай пеленгують. Хай сюди прилетить", – каже окупант.

Раніше українська розвідка перехопила розмову окупанта, який заявляв, що "нах*й цього президента (Путіна) треба знімати.

А на півдні російські окупанти добровільно піднімали білий прапор і здаються у полон.

"Вони розуміють, що нові сили підтягувати нема звідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїздять з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їх спілкування розкриває, що вони тут уже давно і сили на фініші", – сказала керівниця пресцентру Сил оборони на півдні Наталія Гуменюк.

Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії агресорки Росії станом на 1 жовтня становить 59 610. За добу ліквідовано ще 530 окупантів.

Всі окупанти будуть розбиті, якщо не втечуть – Зеленський

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