"Ми в Офісі президента отримали зброю": Арестович розповів про перші дні війни в Україні

Російська армія — це радянська армія у найгіршому її прояві.
Росія використовує тактику шоку та трепету, щоб змусити панікувати та збігати з країни.
Про це в інтерв'ю російському виданню “Медуза” розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
“Російська армія — це радянська армія у найгіршому її прояві. Що таке радянська концепція наступу? Це купа спецназу та десантників, які викидаються в тил супротивника, починають сіяти паніку. Це тактика шоку та трепету, щоб змусити запанікувати та втекти владі, знищити центри управління та зв'язку”, - зазначив Олексій Арестович.
За його словами, шок у перші дні війни справді був. Через що навіть “просіли” багато керівників на місцях, деякі військові, представники спецслужб, місцевої влади та населення.
“Пам'ятаєте вертолітно-десантну висадку російських військ у Києві першого ж дня? У другій мала бути така сама на Печерськ. Ми вже в Офісі президента отримали зброю, щоб її відбивати, бо вони на нас мали сідати, просто нам на голову. Але вони не полетіли, бо у Гостомелі почалися невеликі проблеми, і вони другу висадку кинули на допомогу. Але одразу після цього почалися у російської армії грандіозні проблеми”, - наголосив радник голови ОП.
Він також додав, що прорватися російські окупанти могли лише в тому випадку, якби Україна "просіла" психологічно, а значна частина населення перейшла на бік армії РФ.
“Але колишній керівник 5-ї служби ФСБ Сергій Беседа не просто так сидить у “Лефортово”. Він промахнувся з прогнозом — що українці зустрічатимуть їх із квітами тощо”, - акцентував Олексій Арестович.
Нагадаємо, що зараз на Донбасі триває головна битва в війні Росії проти України. Російські окупанти хочуть оточити ці території. Проте це остаточно виснажить армію РФ.
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