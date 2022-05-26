"Ми вам взагалі якби потрібні?": Арестович повідомив про "ахову" ситуацію на фронті та звернувся до Заходу

"Ми вам взагалі якби потрібні?": Арестович повідомив про "ахову" ситуацію на фронті та звернувся до Заходу

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація на фронті складна. Тиск російських окупантів на українських військових зростатиме щодня, а можливості захисників боротися з тим тиском меншатимуть через брак західного озброєння.

Українських військових атакують далекобійними засобами і їм нічого протиставити противнику, окрім своєї мужності.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 26 травня.

Оскільки українські військові, якщо не зовсім втратили, то суттєво обмежили свої можливості по ураженню оперативних тилів російської армії, тиск на фронті зростатиме з кожним днем.

"Оскільки в нас нізвідки поповнити, наші можливості по боротьбі з цим тиском зменшуватимуться. Ситуація на фронті ахова для нас. Нас виносять далекобійними засобами і нам поки що нічого протиставити противнику особливо, окрім мужності українських солдатів. Але, оскільки це високотехнологічна, сучасна війна, то на самій мужності далеко не заїдеш. Хоча ми поки що їдемо і будемо їхати. Ми навіть у контратаки ходимо. Ми своєю артилерією завдаємо удари. Вона в нас є, вона в нас діє, в тому числі й на напрямку головного удару", – розповів радник керівника ОП.

Він наголосив, що ситуація на фронті наразі така – темп російського завдавання втрат Україні перевищує можливості ЗСУ по завдаванню втрат у відповідь.

"І виникає питання до Заходу: ви що, хочете, збираєтеся, щоб ми вигравали чи не збираєтеся? Друзі мої. От якщо нас Wall Street Journal дивиться, дозвольте вам поставити запитання: ви взагалі як? Ми вам взагалі якби потрібні? Wall Street Journal може донести (до тих, хто ухвалює відповідні рішення – ред.). Тому це все дуже мутна історія", – сказав Арестович.

"Але мені дуже цікаво, чи пройде Захід цей іспит чи ні. Чи вистачить їм мужності продовжувати утримувати наміри, волю до перемоги, не дивлячись на фактори, які критично впливають на їхню позицію?" – додав радник керівника президентського офісу.

Він також висловив переконання, що від України ніколи не відмовляться країни Балтії, Польща, Велика Британія та до певної міри США. Водночас Арестович наголосив, що "історія з MLRS дуже не прикрашає адміністрацію Байдена і американське військово-політичне керівництво".

Нагадаємо, 26 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав надати Україні зразки озброєння, які дозволять уражати противника на великій відстані.

Водночас військовий експерт Олег Жданов оцінив, що Україна почне отримувати зброю по лендлізу від США в другій половині червня.

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