"Ми вас знайдемо": журналіст назвав російських військових, які вбивали та ґвалтували українців на Київщині

"Ми вас знайдемо": журналіст назвав російських військових, які вбивали та ґвалтували українців на Київщині

Те, що це зробили у Бучі та Ірпені - це не люди, наголосив Цимбалюк.

Український журналіст Роман Цимбалюк назвав російських окупантів, які причетні до масових вбивств мирних українців у Бучі та Ірпені.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

Він зазначив, що причетними до масових вбивств українців у Бучі та Ірпені є 64-а окрема мотострілецька бригада та 35-а загальновійськова армія Міноборони Росії.

"Російські вбивці, які відповідальні ці злочини. Це - військова частина 51460, яка базується у населеному пункті Князе-Волконське у Хабаровському краю РФ. Все відомо і ці люди, але чи люди вони, які це зробили, повинні про це знати: ми за вами уже йдемо. Може це буде не сьогодні, а завтра чи через рік - ви всі помрете", - сказав Цимбалюк.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

Україна просить Міжнародний кримінальний суд приїхати на Київщину для збору доказів про злочини Росії: очільник МЗС Кулеба заявив про масові вбивства, тортури, мародерство та згвалтування, вчинені російською армією.

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