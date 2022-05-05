Ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про її надання - Кулеба

Ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про її надання - Кулеба

Міністр закордонних справ дорікнув Заходу за повільність у ухваленні рішень щодо поставок зброї до України.

Росія використовує у війні проти України зброю ще радянських часів, водночас Україна опановує для свого захисту новітнє озброєння, яке було надане партнерами. І робить це швидше, ніж те озброєння було українцям надане.

Про це в своєму записі в соціальних мережах повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Запаси зброї радянських часів зменшуються, а російська агресія – ні. Тому Україна переходить на сучасне обладнання. Потрібне навчання, але ми швидко вчимося. Насправді ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деяким урядам потрібно ухвалити рішення про її надання", - написав він.

Stocks of Soviet-era weapons dwindle, but Russian aggression does not. This is why Ukraine shifts to modern equipment. Training is required, but we are fast learners. In fact, we learn to operate modern weapons faster than it takes some governments to decide upon providing them. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2022

Нагадаємо, що досі Угорщина забороняє транспортування зброї до України через свою територію. І навіть після влучання ракети по Закарпаттю, де мешкає велика община угорців, вважають своє рішення правильним. “Ця атака свідчить про те, що ми ухвалили правильне рішення, коли вирішили не відправляти зброю на війну”, — сказав державний секретар МЗС Угорщини з питань інформації Томаш Менцер.

Він вважає, що військові вантажі можуть стати цілями для російської атаки, якщо перетинатимуть угорсько-український кордон.

Представник МЗС також зазначив, що постійно перебуває на зв’язку з посольством Угорщини в Ужгороді.

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