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"Ми вчора збиралися "трьохсотитися", нерви здають" — розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Ми вчора збиралися "трьохсотитися", нерви здають" — розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною

Військовий РФ розповів дружині про важкі умови та висловив бажання померти або поранити себе / Фото: unsplash.com

Загарбник розповів телефоном про важкі умови важкі умови та висловив бажання померти або поранити себе.

У російських вояків, які перебувають в Україні, вже настільки здають нерви від важких умов на фронті, що вони готові "трьохсотитися".

Про це окупант розповів дружині телефоном. Їхню розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Військовий РФ розповів дружині про важкі умови та висловив бажання померти або поранити себе.

"Який… наступ… ненавиджу (начальство)… нервів не вистарчає, навіть застрельте… я хоч відмучюсь… усе (набридло), пішки ходити, дуби ці таскати, там дуби по шість метрів, сосна (дуже) груба, неможливо підняти. Кожен божий день ця (важка) робота. Копай, копай, тягай, ця мразота літає, там немає куди ховатися… кожен раз усе новий, новий (начальник) приходить, пальці віялом крутить. Як він назвав? Ми, коротше, з села - скотиняки. Ми ніхто… Тут уже мужики плачуть усі… В натурі, хоч бери і стріляйся… Тут 300-их мішками вивозять. Зашили, побули трохи вдома і (повернувся) назад. Ми вчора збиралися "трьохсотитися", усе, нерви здають", — жаліється російський окупант.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою: на Херсонщині 10 російських військових підірвалися на мінах, встановлених попередньою ротацією.

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Дата публікації
Перегляди
1094
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