"Ми вибилися з графіка": Буданов пояснив, чому війна в Україні не закінчиться цього року

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, не закінчиться цього року.

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

Журналісти видання нагадали попередню заяву головного розвідника про те, що в нас були всі шанси закінчити війну вже цього року.

"Є об'єктивні та суб'єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим", - сказав він.

На запитання журналіста, на який час ми відстаємо від графіка, він відповів: "Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення. Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього – ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок".

Водночас Буданов висловив сподівання, що Бахмут звільнять вже до кінця року.

Раніше Буданов заявив, що війна РФ проти України не буде довготривалою.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника", - сказав Буданов.

З його слів, росіяни фізично не можуть здійснювати довготривалі дії.

Раніше сайт ТСН.ua зібрав прогнози та сценарії експертів про те, як і коли може закінчитися війна в Україні.

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