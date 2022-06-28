"Ми відбудуємо нашу країну і зробимо її дійсно величною": Шмигаль висловився з приводу Дня Конституції України

"Ми відбудуємо нашу країну і зробимо її дійсно величною": Шмигаль висловився з приводу Дня Конституції України

Кожен державний символ України тепер наповнений новими сенсами і переживаннями.

Наша країна в майбутньому стане величною, але зі шрамами після російської агресії.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кожен державний символ тепер наповнений новими сенсами і переживаннями. Наш гімн, наш прапор, наша Конституція, наша незалежність.

Україна бореться за своє минуле та майбутнє. І вона, як написано в Конституції, є і буде незалежною, суверенною, демократичною та правовою державою. Ми будемо рухатися на Захід до повноправного членства в Європейському Союзі.

“Як і написано в нашій Конституції, життя українців буде залишатися найвищою цінністю, а захист нашої держави, її суверенітету та територіальної цілісності найважливішим завданням для всього нашого народу. І ми не зупинимося, допоки не переможемо. Ми відбудуємо нашу країну і зробимо її дійсно величною, але шрами від цієї війни залишаться назавжди як нагадування про високу ціну, що ми платимо за нашу незалежність, за наші права та за нашу Конституцію”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Зеленський оголосив про підготовку до майбутнього членства України в ЄС.

Читайте також: