"Ми відкриті для цього": прем’єр-міністерка Данії про можливу участь в миротворчій місії в Україні

Вона наголосила на важливості військової допомоги для України та закликала інші країни активніше долучатися до її надання.

Данія готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і відкрита до обговорення будь-яких ініціатив, заявила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Про це Фредеріксен заявила під час пресконференції в Києві.

Вона наголосила на важливості військової допомоги для України та закликала інші країни активніше долучатися до її надання.

Щодо можливого відправлення миротворчого контингенту Фредеріксен зазначила, що перед ухваленням остаточного рішення необхідно врегулювати низку питань. За її словами, війна стосується не лише безпеки України, але й загальної стабільності Європи, тому необхідно враховувати весь східний фланг у питанні стримування агресії.

"Ми відкриті для цього", – підкреслила очільниця уряду Данії.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія розробляють план розміщення до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.