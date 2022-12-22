"Ми вірили і працювали": Кулеба розповів, як Україна намагалася отримати ЗРК Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна досить довго намагалася отримати американську систему ППО Patriot.

Про це очільник МЗС написав у себе у Facebook.

За його словами, вперше прохання до США поставити ці ЗРК прозвучало ще 2021 року від голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Пам'ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам'ятаю, як у листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах", — написав Кулеба.

Також міністр заявив, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, і міністр оборони Рєзніков, і Єрмак, і президент Зеленський просили у Сполучених Штатів Patriot. Розмова знову актуалізувалась у листопаді 2022 року.

"І ось уже фінальний акорд, грудень, телефонна розмова лідерів України та США і слова Байдена, на які ми так довго чекали та для яких так багато зробили. Безсумнівно, саме близькі, довірливі стосунки президентів відіграли ключову роль", — написав Кулеба.

За словами дипломата, ЗРК Patriot допоможуть урятувати життя українців та інфраструктуру. Щобільше, це стратегічна поразка Російської Федерації, яка втратить важелі залякування та терору.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги для України на 2 мільярди доларів. Туди увійдуть комплекси Patriot.

Для навчання українських військових користуватися зенітними ракетними комплексами Patriot знадобиться кілька місяців.

Зеленський уже в США!

Читайте також: