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"Ми вистояли і вистрелили": як Повітряні сили знищують ракети, літаки і дрони окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Ми вистояли і вистрелили": як Повітряні сили знищують ракети, літаки і дрони окупантів – відео

Повітряні сили показали, як знищують ракети, літаки і дрони окупантів. / Фото: Український мілітарний портал

Повітряні сили показали, як знищують цілі російських загарбників.

В Україні 3 липня відзначається День зенітних ракетних військ у складі Повітряних Сил ЗСУ.  

Повітряні сили опублікували відео до Дня зенітних ракетних військ, в якому показали, як різні підрозділи ПС щоденно знищують повітряні цілі росіян.

"Вистояли і вистрелили! Рашисти понад усе хотіли знищити наше ППО! Вони хотіли легкої прогулянки в українському небі. І вдарили по зенітних ракетних військах… Але ми – вистояли… І вистрелили… А вони отримали", - говорять українські військові.

На відео зафільмували роботу операторів ЗРК "С-300", ЗРК "Бук-М1", ЗРК "NASAMS", ЗРК "Iris-T", ЗРК "Patriot".

"Сьогодні воїни зенітних ракетних військ продовжують бити окупанта в українському небі, найсучаснішою у світі зброєю", − підсумували у Повітряних силах. 

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на ранок 3 липня становлять 230260 тис. бійців. За попередню добу було ліквідовано чи поранено 600 російських окупантів.

Повітряні сили показали, як знищують цілі окупантів

Повітряні сили показали, як знищують цілі окупантів

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Дата публікації
Перегляди
777
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