"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог": Зеленський показав, як війна згуртувала та змінила українців

"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог": Зеленський показав, як війна згуртувала та змінила українців

Глава держави опублікував фотографії, які зробили фотокореспонденти з усього світу.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі опублікував знімки наслідків повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни.

Відповідні кадри він опублікував у телеграм-каналі.

“Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина. Кожна, навіть та, від кого не очікував раніше”, — наголосив Президент України Володимир Зеленський.

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