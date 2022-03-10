"Ми волаємо про допомогу": Садовий через потік переселенців до Львова звернувся до міжнародних організацій

Львів перебуває на межі можливості.
До Львова від початку тижня приїхало приблизно 200 тисяч громадян, які переїздять з гарячих точок України, де точаться бої з РФ, яка напала на державу. Мер міста Андрій Садовий просить міжнародні організації гуманітарно допомогти Львову.
Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
За його словами, Львів максимально допомагає біженцям: містяни мобілізувались, приймають людей у себе вдома, приносять одяг, постіль та продукти.
"Ми їх запрошуємо – приїжджайте сюди, до Львова. Не бійтесь", – наголосив мер.
Водночас, він закликав міжнародні організації допомогти місту.
"Ми волаємо про допомогу у міжнародних організацій. Проблем дуже багато, тому що та гуманітарна допомога, яка приходить, ми її зразу передаємо на Схід, на Київ, там де сьогодні найбільше це потрібно. В нас непроста ситуація, тому якщо міжнародні організації приєднаються, то, дай Боже, все буде гаразд", – сказав мер Львова.
Андрій Садовий пояснив, що насамперед необхідні продукти довготривалого користування, транспорт, треба будувати мобільні центри.
"Ми на межі, але коли я бачу, що робиться в Маріуполі, то нам просто треба зціпити зуби і добре робити свою роботу. Ті міста, які є під бомбардуванням, їм є найважче", – сказав міський голова.
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