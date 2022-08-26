"Ми воюємо з ідіотами": російський воєнкор "засвітив" базу окупантів і по ній вдарили ЗСУ (відео)

Блогер-пропагандист Павло Зозулин у своєму репортажі здав місце розташування бази російських окупантів у Донецьку.

Після цього ЗСУ "легко відпрацювали" базу загарбників.

Про це повідомили в 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Ми воюємо з ідіотами. Цим ідіотам нічого не доходить: черговий рашистський воєнкор здав базу бойовиків", – йдеться в заяві.

Там додали, що Зозулин робив репортажі з бази російських військ в окупованому Донецьку і, як часто виходить у воєнкорів-пропагандистів, здав місце дислокації.

"За інформацією визначити координати було нескладно. Хлопці із ЗСУ легко "відпрацювали" базу. Результат на відео", – повідомили українські військові.

Нагадаємо, у місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області була знищена база повітряно-десантних військ РФ та ліквідовано 200 загарбників.

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