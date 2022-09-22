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“Ми врятували їм життя”: Зеленський повідомив про 10 іноземців, які повернулися з російського полону

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“Ми врятували їм життя”: Зеленський повідомив про 10 іноземців, які повернулися з російського полону

Фото: Associated Press

Український президент наголосив, що визволення іноземних громадян було питанням честі та вдячності за допомогу.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці щодо звільнення з полону РФ іноземців.

Про це він говорив у своєму зверненні, опублікованому проти ночі 22 вересня.

“Звичайно, ми допомогли нашим друзям – це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні”, - повідомив президент.

За його словами, питання звільнення полонених з інших країн раніше обговорювалося з колишнім уже британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном та з “американськими друзями”. 

“Тепер додому повернуться: п’ять громадян Великої Британії, два громадяни США, один громадянин Марокко і громадянин Швеції, один громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок – довгий термін ув’язнення чи смертну кару. Ми врятували їм життя”, - наголосив український лідер.

Президент Зеленський зауважив, що усі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії, та подякував за допомогу всім, хто цього долучився.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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