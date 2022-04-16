"Ми все одно отримуємо мало зброї": Зеленський відзначив "потепління" в риториці країн

"Ми все одно отримуємо мало зброї": Зеленський відзначив "потепління" в риториці країн

Найактивніше зброю до України постачають США, Велика Британія, Польща.

Президент Володимир Зеленський заявив, що риторика деяких країн щодо військової допомоги для держави змінилася в кращий бік, проте Україна все ще отримує мало зброї.

Про це голова держави сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

Президент зазначив, що найактивніше зброю до України постачають США, Велика Британія, Польща та низка інших держав.

Зеленський зауважив, що останнім часом риторика деяких країн щодо постачання Україні зброї "потепліла", проте водночас заявив, що "ми все одно отримуємо мало зброї".

"Між часом, як у якійсь країні оголосять про рішення поставити нам якусь зброю і тим, коли вона реально у нас з'являється, минає 2-3 тижні", – повідомив президент.

Нагадаємо, напередодні Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, що всі країни світу повинні бути готові до того, що президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у своїй війні проти України.

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