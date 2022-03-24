"Ми всі будемо битися до останнього": Зеленський заявив, що в жодному випадку не покине Україну

За словами президента, найбільше він боїться, що з лиця Землі може бути стерта одна з найбільших країн Європи.
Кожен українець є президентом, і всі ми будемо боротися до кінця.
Про це в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica заявив президент України Володимир Зеленський.
На питання, чи боїться Зеленський смерті від російської гіперзвукової ракети, яку Росія вже використовувала в Україні, він сказав, що найбільший страх для нього — це смерть самої України.
"Я боюся тільки одного, що у 21 столітті з лиця Землі може бути стерта одна з найбільших країн Європи. Але світ цього не допустить. Зло не може взяти верх, це проти логіки здорового глузду, проти самого життя, самої природи", — наголосив Зеленський.
Президент заявив, що навіть у випадку, коли ситуація в Україні максимально загостриться, він не покине територію своєї держави.
"Кожен з нас президент і кожен з нас воїн. Ми всі будемо битися – до останнього", — підкреслив Зеленський.
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