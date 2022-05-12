"Ми всі чекаємо, коли Путін здохне": дружина Усика емоційно висловилася про ситуацію в Маріуполі (фото)

Дружина чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) опублікувала великий пост про Маріуполь та захист "Азовсталі".

Катерина Усик розлючена тим, як "російські свині" продовжують знущатися із захисників міста, морячи їх голодом.

"Сьогодні я хочу присвятити весь день Маріуполю. Вчора я дізналася інформацію, яка шокувала мене. Я знала, що Маріуполь – пекло, знала. Люди, які ще перебувають на території міста та "Азовсталі" думають, що і Київ, і всю Україну вже взяли. Вони не мають жодної інформації, вони відрізані повністю від світу.

Люди зламані. Люди хворі та поранені. Мертві, зрештою. Російські свині з них знущаються і знищують. Морять голодом. 5 травня їм видали, не знаю, на скільки людей, по 2 кг макаронів і все. Маріупольці, що залишилися, думають (їм вливають), що пацани-азовці і є нацисти. Бл*дь, що відбувається у 21 столітті", - написала Усик в сторіс у Instagram.

Катерина Усик емоційно висловилася про ситуацію в Маріуполі (6 фото)

Катерина висловила впевненість, що аналогічне відбувається всюди, де побував "рускій мір".

"Я впевнена, більше ніж на 100 відсотків, що такий жах відбувається скрізь, куди зайшли ці виродки. Ми можемо мріяти про те, як ми житимемо, як усе відбудують. Як увіллється багато грошей у нашу Україну, дай Боже, але зараз, щохвилини і щогодини, помирають такі ж люди, як я, як ми.

Ми всі чекаємо, коли Путін ляже на операцію чи просто здохне. Боюся, він ще багатьох переживе. І, давайте чесно, це не один путлер робить. Страшно, боляче та прикро. За всіх людей. Просто за всіх, хто відчуває біль. Я все не могла зрозуміти, чому більшість маріупольців поїхала не в Україну, а в Крим. Тепер я розумію. До речі, у Криму до українців ставляться дуже хреново. Повірте мені. Люди там довго не затримуються. Якщо їм пощастить, то вони повертаються в Україну, а якщо ні, то їхня доля вже невідома.

Зараз жодна нормальна людина не може не думати про Маріуполь та про свою країну. Дай Бог сил, усім тим людям, які не як я, у безпеці, а які у справжньому пеклі. Щохвилини я думаю про вас і вірю, що ви виберетеся. Пацани, "Азов", ви справжні герої. Зрозуміло, теж зламані, але вірні собі та своїй країні. Це велике лихо. Це не просто війна, а справжня катастрофа, яка, на жаль, не закінчиться в один момент. Людей дуже шкода", – пише дружина боксера.

Нагадаємо, що український боксер Артем Моша загинув під час оборони Маріуполя на території заводу "Азовсталь".

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