"Ми всі хочемо, щоб кошмар цієї війни нарешті закінчився": перша леді Польщі підтримала українців

Агата Дуда записала відеозвернення до світової спільноти.

Перша леді Польщі Агата Дуда записала відеозвернення до світової спільноти. На відео вона постала із синьо-блакитною стрічкою. Вона розповіла, які насправді жахіття зараз відбуваються в Україні. Пані Дуда закликала всіх підтримати Україну і розповідати правду про неї.

"Я гаряче підтримую ваш заклик до того, щоб люди доброї волі у всьому світі, в тому числі особливо жінки, приєдналися сьогодні до мирної боротьби за правду. Весь світ має знати правду про трагедію, яка зараз розігрується в Україні. Її повинні пізнати також жінки, дружини та матері, громадянки РФ. Драму українських дітей треба негайно припинити!" – сказала Агата.

Вона також додала, що всі вони дуже хочуть, щоб кошмар цієї війни нарешті закінчився.

Олена Зеленська, своєю чергою, подякувала своїй колезі та полякам за те, що дали прихисток українцям.

"Запевняю, що Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому" – такі важливі слова каже у зверненні до світу перша леді Польщі пані Агата Дуда.

На початку вторгнення РФ я попросила колег, перших леді та джентльменів, свідчити для світу про те, що відбувається в Україні. Що тут – війна, а не "спецоперація". Що тут – терор проти мирного населення, а не "порятунок", як запевняє Росія.

Перша леді Польщі свідчить про те, що бачить на власні очі, адже абсолютна більшість із мільйона українських дітей-біженців знайшла прихисток саме в її країні.

Дякуємо, що ви стали нашим тилом, брати поляки! Ми цього не забудемо!" – написала пані Зеленська.

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