"Ми всі під Господом": Путін порівняв втрати росіян на війні зі смертями в ДТП і від алкоголізму

Кремлівський диктатор на зустрічі з нібито матерями учасників війни проти України зробив вигляд, ніби керівництво РФ не причетне до смертей росіян, відправлених на війну.

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з нібито матерями учасників війни проти України порівняв втрати особового складу РФ зі смертями в ДТП і від алкоголізму.

Як заявив президент РФ на зустрічі, відеозапис якої опублікували російські ЗМІ, російська влада "розділяє біль" матерів, які втратили синів на війні проти України, передає УНІАН.

Водночас лідер країни, що приховує інформацію про свої бойові втрати, порівняв смерть на війні з автомобільними аваріями та іншими поширеними причинами смерті в Росії.

"Звичайно, це величезна трагедія. Це порожнеча, яку нічим не заповнити, коли немає близької людини, тим більше сина. Але ви знаєте, що мені в голову приходить: у нас в ДТП гинуть приблизно 30 тисяч осіб, від алкоголю – приблизно стільки ж. Буває, на жаль. Так життя складається. Життя – складне і різноманітне, складніше, ніж десь на папірцях написано. Ми ж всі під Господом, під Аллахом, під Христом, я не знаю – всі, хто вірить у вищі сили, це неважливо, якої він релігії дотримується, – ми всі смертні, ми всі під Господом. І ми коли-небудь з цього світу всі підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили", – заявив Путін.

Раніше ЗМІ з'ясували, що президент РФ Володимир Путін насправді провів зустріч не з матерями військових, які беруть участь у війні в Україні, а з жінками, які пов'язані з провладними структурами Росії. Також стало відомо, що профільну організацію – Раду матерів і дружин – на зустріч не покликали.

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