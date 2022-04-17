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"Стоїмо на боці українців": канцлер Німеччини підтримав Україну у її прагненні домогтися миру та свободи

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"Стоїмо на боці українців": канцлер Німеччини підтримав Україну у її прагненні домогтися миру та свободи

Associated Press

Водночас Олаф Шольц привітав із Великоднем.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав український народ у його прагненні домогтися миру та свободи.

Про це Олаф Шольц написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Бажаю вам і вашим родинам щасливого Великодня та кількох днів для набору сил і надії. Бо війна посеред Європи пригнічує всіх нас. Йдеться про мир і свободу, і тому ми всі підтримуємо українців і стоїмо на їх боці”, — наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині змінилася тривалість комендантської години.

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