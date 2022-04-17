"Стоїмо на боці українців": канцлер Німеччини підтримав Україну у її прагненні домогтися миру та свободи

"Стоїмо на боці українців": канцлер Німеччини підтримав Україну у її прагненні домогтися миру та свободи

Водночас Олаф Шольц привітав із Великоднем.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав український народ у його прагненні домогтися миру та свободи.

Про це Олаф Шольц написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Бажаю вам і вашим родинам щасливого Великодня та кількох днів для набору сил і надії. Бо війна посеред Європи пригнічує всіх нас. Йдеться про мир і свободу, і тому ми всі підтримуємо українців і стоїмо на їх боці”, — наголосив Олаф Шольц.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe #Ostern und ein paar Tage zum Kraft und Hoffnung schöpfen. Denn der Krieg mitten in Europa bedrückt uns alle. Es geht um Frieden und Freiheit und deshalb unterstützen wir alle die Ukrainerinnen und Ukrainer und stehen an ihrer Seite. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 17, 2022

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині змінилася тривалість комендантської години.

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