"Ми вже добу не їли і не спали": примусово евакуйованим мешканцям Донбасу не вистачає місць у готелях

"Ми вже добу не їли і не спали": примусово евакуйованим мешканцям Донбасу не вистачає місць у готелях

Люди кажуть, що їхали з Донбасу не з власної волі — до Росії їх вислала соціальна служба.

Примусово евакуйовані жителі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" скаржаться, що вже добу не їли і не спали. У Таганрозі, куди вивезли переважно людей похилого віку та жінок з дітьми, місць у готелях не вистачає.

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

"Ми від вчорашніх 7-8 годин вечора не їли і не спали. Ну діти ж мають хоч трохи поспати", — каже одна з евакуйованих жінок.

Люди кажуть, що їхали з Донбасу не з власної волі — до Росії їх вислала соціальна служба.

"Нас соцзахист прислав сюди. Ми не приїхали з власної волі. Ми не знали навіть, де цей готель розташований", — кажуть люди.

Донбасівцям видали шматки паперу з адресами готелів, які можуть їх прийняти. Обіцяли, що примусово евакуйованих жителів Донбасу поселять без жодних проблем.

Проте, як виявилося, в жодному з готелів місць не вистачає. Люди похилого віку та жінки з дітьми чекають просто на підлозі.

"Вистояли чергу на заселення, тепер сказали, що місць нема. Взагалі мовчать", — каже одна з жінок.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів.

Цього ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів окупованого Донбасу до Росії, називаючи це "евакуацією".

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