Ми вже на 12% мінуснули і видобуток нафти, і її переробку в РФ: Малюк – про атаки по НПЗ

Василь Малюк підкреслив, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів РФ поповнює свій бюджет. Фактично це третина бюджету Росії та левова частка її військових витрат.

Українські дрони вже на 12% мінуснули і видобуток нафти, і її переробку в РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова СБУ Василь Малюк, коменуючи влучні удари по російських нафтопереробних заводах.

"Щодо атак по НПЗ, то відбулася низка вдалих операцій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів РФ поповнює свій бюджет. Фактично це третина їхнього бюджету і левова частка їхніх військових витрат", – зазначив він.

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Малюк розкрив подальші плани спецслужби.

"Отже, що ми маємо зробити. Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету РФ і автоматично десь перекрити кисень пану путлєру. Власне, цим ми і займаємося. Тому проведено низку успішних операцій", – сказав він.

Голова СБУ розповів про результати проведеної роботи.

"Зі зрозумілих причини я не зупинятимусь на тактико-технічних характеристиках наших далекобійних дронів і давати їхні назви. Але ми вже на 12% мінуснули і видобуток нафти, і її переробку в РФ. Їхній прем'єр Мішустін заявив, що вони від 1 березня офіційно припинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати. А країна-бензоколонка продовжує палати", – наголосив він.

Василь Малюк підкреслив, що поряд зі співробітниками СБУ також працюють і Сили оборони. І колеги з ГУР успішно працюють на цьому напрямку. І колеги із ССО. "Тож хай вони (росіяни – ред.) очікують продовження "бавовни", – резюмував голова Служби безпеки України.

Повне відеоінтерв'ю з головою СБУ Василем Малюком дивіться за посиланням: "Першого разу Кримський міст підірвала "теплична плівка"! Голова СБУ Василь Малюк. Інтерв'ю".

Нагадаємо, за інформацією видання The Insider, від початку 2024 року безпілотники 15 разів атакували 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах Росії.

Також оприлюднено мапу російських НПЗ, які атакували українські дрони.

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