"Ми вже виграли війну": голова Ради резервістів ЗСУ про ситуацію на фронті

Україна фактично вже виграла війну, але важливо закріпити цей результат.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Еспресо.

За його словами, три роки тому Путін вимагав всю Україну, а також Прибалтику та Польщу. Натомість зараз, після втрати ініціативи на фронті, він обмежив свої вимоги лише чотирма областями, які так і не зміг повністю окупувати.

“На жаль, Росія вийшла зі світової ізоляції та отримала підтримку Китаю, Ірану та Північної Кореї, у тому числі військову. Однак навіть за таких умов вона не змогла досягнути перемоги військовим шляхом і тепер намагається нав’язати капітуляцію України через політичний тиск”, – зазначив Тимочко.

Він підкреслив, що консолідація українців зараз є ключовим фактором для остаточної перемоги.

“Ми не повинні допустити розколу. Ворог уже не виграв, і всі це чудово розуміють. Тому нам потрібно об’єднати зусилля, працювати з партнерами та союзниками та готуватися до фінальної перемоги”, – підсумував Тимочко.

Тимочко зазначив, що інформаційний шум на міжнародній арені є лише спробою окремих політиків зміцнити свій образ або посилити власні позиції. Він наголосив, що між бажанням і реальністю існує значна прірва, яку можна подолати лише наполегливою працею та консолідацією з усіма партнерами й союзниками.

За його словами, Україна продовжує стежити за розвитком подій та готується до закріплення стабільної перемоги, хоч для цього ще потрібен час.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в кількості особового складу. На цій ділянці фронту тривають важкі бої.

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