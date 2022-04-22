"Ми - як раби для Росії": полонений з ОРДЛО розповів про дідівщину і знущання росіян

"Ми - як раби для Росії": полонений з ОРДЛО розповів про дідівщину і знущання росіян

Росіяни використовують мобілізованих з ОРДЛО фактично як рабів, примушуючи їх до тяжкої праці.

Мобілізовані з ОРДЛО раді потрапити до українського полону, адже російське командування з них знущається.

Про це СБУ розповів полонений, якого примусили воювати бойовики так званої "ДНР".

Мешканець окупованого міста Чистякове (колишній Торез) розповів, що примусово мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. Для "новобранців" було справжнім шоком, що їх відправили на війну з Україною без будь-якої попередньої підготовки.

Проте воювати мешканцям ОРДЛО так і не довелося. Росіяни їх використовували для копання окопів.

"Ми — як раби для Росії. Копаємо для них окопи, підбираємо за ними недоїдки", — зазначає чоловік.

У вільний час командування окупантів знущалося над підлеглими "за усіма законами дідівщини".

"Коли ми були у лісі, йому (прим: російському командиру) не сподобалося, що всі пішли вечеряти. Він одного хлопця штовхнув і почав біля голови стріляти. А іншого знайшов, так узяв двох людей, сказав, щоб його закопували. Розділ, закопав по шию в окоп і почав стріляти біля голови. Було видно, що наші життя для них нічого не варті", — розповів полонений.