"Ми йдемо далі, крок за кроком звільняємо окуповані території": промова Зеленського у Херсоні

Президент Володимир Зеленський України 14 листопада приїхав до нещодавно звільненого від росіян Херсона.

Президент України Володимир Зеленський, у понеділок, 14 листопада приїхав до Херсона, який українські військові звільнили від армії Росії напередодні – 11 листопада.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ наголосив, що Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і попри важкі бої та високу ціну перемоги – пройде цей складний шлях.

"Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні – найкращі герої нашої країни. Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – сказав глава держави.

Президент також наголосив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.

"Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський акцентував, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

"Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. – ред.) відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині", – резюмував Володимир Зеленський.

Звільнення Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент Володимир Зеленський, він також взяв участь у церемонії підняття прапора України.

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