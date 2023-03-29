"Ми йдемо за вами": партизани звернулися із попередженням до колаборантів Донецької області (відео)

Учасники групи "Спротив Nації" записали відео із попередженням зрадників України в Донецькій області і заявили, що колаборанти знайдуть єдину "нагороду", на яку заслуговують – з ними розберуться українські партизани.

Відповідне звернення вони розмістили у своєму Telegram-каналі.

"На зв'язку партизани України. Як ви можете помітити, останнім часом ми активізувалися – у Херсонській та Запорізькій областях помітні результати нашої роботи. Тепер настав час очищати Донецьку область від колаборантів та поплічників окупантів. Колишні співробітники Національної поліції, які зрадили народ України у Волновасі, спокійні дні закінчились, ми йдемо за вами", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, у Маріуполі партизани підірвали автомобіль "начальника поліції" Москвіна (відео).

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