"Ми є свідками початку битви за Крим": Воллес висловився про контрнаступ ЗСУ

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав контрнаступ України успішним. З його слів, зараз можна спостерігати початок битви за анексований Крим.

Про це він написав у колонці для The Telegraph.

Воллес наголошує, що ЗСУ "повільно, але впевнено проривають російські позиції. Він каже, що Захід має допомогти Україні завершити цю війну.

"Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна має імпульс і рухається вперед", - зауважив ексочільник британського Міноборони.

Він наголосив, що українські Сили оборони використовують проти російських окупантів зокрема британську зброю і показники успіху "набагато перевершують усі очікування".

"Коли надія поєднується з правильним обладнанням, Україну вже не зупинити. Наш борг – підтримувати цю надію та підкріплювати її фінансуванням та обладнанням, доки роботу не буде завершено. У нас є шанс допомогти закінчити це. Російська армія тріщить. Україна освоїла нову тактику подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим", - Воллес.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна поступово бере Крим під вогневий контроль. Удари по військових об’єктах російських окупантів у Криму спрямовані на зменшення боєздатності російських окупаційних угрупувань, які ведуть оборонну війну.

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