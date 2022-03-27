"Ми - європейська армія": Арестович закликав не знущатися з російських полонених

Знущання з полонених немає амністії і терміна давності.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович ще раз закликав як військових, так і цивільних не знущатися з російських полонених, бо це вважається воєнним злочином.
Про це він розповів під час брифінгу щодо ситуації з російським вторгненням 27 березня.
Він зауважив, знущання з полонених, згідно з міжнародним правом, немає амністії і терміна давності.
"Я хотів би ще раз нагадати вісм наши військовим, цивільним і силам оборони, що знущання з полонених є воєнним злочином, згідно з міжнародним правом, немає амністії і немає терміна давності. Нагадую усім, що ми - європейська армія європейської країни. З полоненими поводимося згідно з Женевською конвенцією, які б у вас не були особисті емоційні мотиви", - наголосив Арестович.
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