"Ми їдемо гинути": в Ульяновську мобілізовані скаржаться на відсутність виплат та забезпечення (відео)

Солдати жаліються, що їм допомагають лише родичі.

Мобілізовані з Ульянівської області в РФ звернулися до губернатора регіону з вимогою виплатити обіцяні гроші і надати хоч якесь забезпечення.

Відповідне відео звернення опублікували у Telegram-каналі Baza.

Мобілізовані росіяни звернулися до губернатора Олексія Русскіх на вечірньому шикуванні.

"Ми хочемо дізнатися, коли ульянівським мобілізованим будуть виплати? Не просто 10–20 тисяч, як подачка, а нормальні. Чому самарським платять, хоча вони з нами пліч-о-пліч, чувашам виплатили, у Татарстані повністю одягають і в багатьох інших областях виплачують гроші, допомагають. А у нас тільки наші рідні та близькі допомагають", – скаржаться солдати.

За словами мобілізованих, губернатор обіцяв приїхати до військовослужбовців, але поки що надсилає замість себе заступників, які не можуть відповісти на запитання. Солдати вимагають виплат як добровольців (їм заплатили по 200 тисяч рублів).

"Чим ми гірші? Ми також їдемо гинути…І ми хочемо знати, що наша сім'я вдома буде забезпечена".

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 8 листопада ЗСУ знищили понад 77 тис. російських загарбників на війні проти України.

Російське командування не жаліє особовий склад і перекидає щойно мобілізованих росіян на схід, де їх нещадно нищать ЗСУ.

У Казані натовп розлючених "чмобіків" облаяв генерала і змусив його піти геть. Мобілізовані в агресивній формі вимагали від начальства покращити їм умови утримання.

Мобілізовані росіяни часто зловживають алкоголем, так декілька десятків російських новобранців влаштували бійку на ринку в Омську.

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