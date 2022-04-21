"Ми їх доламаємо": Арестович прогнозує позиційну війну РФ проти України та новий наступ окупантів

Найближчим часом Україну очікує позиційна війна, оскільки РФ намагатиметься підготувати строковиків, щоб кинути їх на поле бою.

Для цього окупантам знадобиться 2-3 місяці.

Про це 21 квітня під час брифінгу сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Нас чекає позиційна війна, намагання РФ оголошувати перемир'я, вести перемовини, створювати гуманітарні коридори та накопичувати сили для наступної фази. Але чи є у них ці сили? Ці сили - це строковики, яких почали призивати до війська від 1 квітня. Їм знадобиться 2-3 місяці для того, щоб мінімально підготувати, зняти зі зберігання запаси зброї та військової техніки, а її якість ми бачимо, і щось там спробувати зробити знову. За цей час їх почнуть ламати економічні санкції, ЗСУ та інші сили оборони отримають західну зброю та ми ще подивимось, хто кого доламає. І ми їх доламаємо", - сказав Арестович.

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