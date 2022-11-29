"Ми їх колошматили добре": як жителі Херсона підпільно боролися із окупаційним режимом і чекали на ЗСУ

Майже щодня партизани розфарбовували стіни міста задля тиску на окупантів та піднесення морального духу мешканців

Центр національного спротиву продовжує публікувати відео з тими, хто чинив активний спротив окупації в Херсоні. Цього разу героєм ролику став Олег, один із жителів, який активно допомагав і вірив у Сили оборони України.

Про це йдеться на сайті Центру.

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Кожного дня в окупації мешканці Херсону продовжували чинити спротив окупації. Майже кожного дня чоловік спільно з однодумцями розфарбовував стіни міста задля тиску на окупантів та піднесення морального духу мешканців. Також партизани ставили фейкові камери, аби дезорієнтувати ворога.

"Ми не знали, чи буде у нас зв'язок, світло. Ми скачували різні інструкції, зберігали на телефонах і передавали своїм знайомим по різним районам. Було дуже багато груп (партизанів - ред.). Хлопці працювали свідомо. Брали та робили своє діло. Ми виходили, збиралися у підвалах знайомих. Потім брали велосипеди та самокати і розфарбовували: "ЗСУ уже йдуть", "ЗСУ уже поруч" і тікали, бо усі розуміли про наслідки. Вони (окупанти - ред.) вночі боялися виходити, бо ми їх добре колошматили", - розповів Олег.

За його словами, для організації спротиву вони використовували інструкції Центру, які доступні за посиланням.

Окупаційні війська щодня масовано обстрілюють Херсон

Після звільнення Херсона, 11 листопада, Росія щодня активно обстрілює місто. 27 листопада Росія завдала удару по лініях електропередач у Херсоні, які живлять обласний центр.

У британській розвідці зазначили, що звільнений військами України Херсон залишається вразливим, оскільки є в радіусі дії російської артилерії, яка щодня гатить по місту, зокрема із РСЗВ “Град”.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

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