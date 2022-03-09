"Ми їх лупимо по всіх напрямках": Данілов упевнений, що перемога буде за нами - це прогнози розвідспільноти США

"Ми їх лупимо по всіх напрямках": Данілов упевнений, що перемога буде за нами - це прогнози розвідспільноти США

За його словами, українська армія переможе, але й не варто недооцінювати ворога.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією.

Про це він сказав в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? Так, тому що не варто недооцінювати ворога. Ми його лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть. Але ми знаємо, що ми вистоїмо, що це наша земля, нам немає куди відступати і ми будемо її боронити", - сказав він.

Нагадаємо, що 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу. "Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США", - сказав Байден.

ТСН.ua