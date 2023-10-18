"Ми їм цукерки роздавали, а вони здавали нас": військовий розповів історію про дітей з Донецька

Мешканка Львова Віра Боруславська розповіла історію, яку їй переповів військовий 79-ї десантно-штурмової бригади – як окупанти змушували дітей з Донецька здавати позиції ЗСУ.

Про це вона написала у Facebook.

За словами жінки, вона їхала автобусом у Львові. Коли вона зайшла – військовий запропонував поступитися їй місцем, але вона відмовилася, оскільки видно було, що самому бійцю буде комфортніше сидіти.

"79-а десантно-штурмова (якщо я добре запам'ятала номер), сказав військовий, взявши мою руку. Після чого почав дякувати за те, що ми є. У відповідь я сказала, що ми є, завдяки їм. Хлопець дістав телефон і показав фото своєї бригади, сумно сказавши, що половини вже немає", - переповіла розмову з військовим жінка.

Після цього захисник сказав, що він має нову форму, але в душі в нього порожньо після подій на фронті.

Військовий розповів, що приїхав до Львова на реабілітацію. Під час розмови він увесь час заїкався і сильно мружився, було видно, що кожне слово йому давалося нелегко.

"Я щосили трималася, щоб не заплакати. Не з жалю, а з почуття подяки й водночас власного безсилля...", - каже Віра.

Потім боєць дістав з кишені цукерку й попросив Віру взяти її, бо більше нічого в нього не було. А потім дістав ще одну для дітей Віри.

Цукерки від військового / Фото/ Facebook: Віра Боруславська

Він розповів, що ці солодощі вони роздавали дітям у Донецьку, а ті здавали військових, бо їх змушували це робити.

"Ці цукерки з Донецька ми їх дітям роздавали, а вони здавали нас. Діти не навмисне, їх змушували. Ми їм цукерки, вони нам гранати в окоп, зітхнувши, продовжив", - розповіла жінка.

"Дякую Вам, одужуйте і бережіть себе, - сказала я на прощання. Хлопець потис мені руку. Я вийшла з автобуса і пішла на роботу, так і тримаючи ці дві цукерки, наче ціннішого подарунка у мене не було. А знаєте, що найгірше? Коли я виходила, багато людей зітхнули з полегшенням, що ця розмова закінчилась", - резюмувала жінка.

Нагадаємо, у Запоріжжі пошкоджені понад 40 будинків після нічної атаки – фото з місця подій.

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