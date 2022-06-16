"Ми за цілісну перемогу": у Франції заявили, що хочуть, аби Україна повернула Крим

"Ми за цілісну перемогу": у Франції заявили, що хочуть, аби Україна повернула Крим

Французький дипломат на умовах анонімності заявив, що Париж хоче, щоб Україна повернула незаконно анексований Росією Крим.

Франція хоче, щоб Україна повернула контроль над тимчасово окупованим Кримом у межах військової перемоги над Росією.

Про це повідомило французьке дипломатичне джерело під час візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії, пише CNN.

"Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх завойованих росіянами територіях, включаючи Крим", – сказав французький чиновник.

За його словами, коли війна закінчиться, будуть необхідні переговори, щоб визначити тип гарантій безпеки для України та відносин між Україною та НАТО, щоб "знати, як ми будуємо міцний мир".

"На кону поставлена ​​безпека всіх нас", — сказав він, додавши, що українську "військову перемогу має визначити Зеленський".

Нагадаємо, Макрон пообіцяв зробити все для припинення війни, але заявив, що Зеленському доведеться говорити з РФ.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.

Також із офіційним візитом до української столиці приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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