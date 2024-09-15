"Ми забрали усе, що в них було": Зеленський повідомив, скільки бригад вдалося укомплектувати західною зброєю

Україні потрібно підготувати 14 бригад — оснастити їх зброєю. Поки озброєно лише чотири з них. Через дефіцит західної зброї Україна покладається на внутрішнє виробництво, зокрема дронів, але цього недостатньо для покриття потреб фронту.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю Фаріду Закарії для його програми GPS на CNN.

На запитання американського журналіста про клькість бригад, які потребують укомплектування, Зеленський відповів, що з 14-ти станом на зараз уомплектовано лише чотири.

"Тому на потрібне наше внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили. І це триває. Як я вже казав вам, це після 8-місячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США. Що ми робили протягом цього часу? Ми використовували все, що могли. Ми передали все, що в нас було в резервах, і те, що на складах в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них було — ми забрали усю їхню зброю", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також розповів про наявність плану перемоги, в якому міститься кілька пунктів. Зокрема, чотири пункти плану є основними, проте ще є один, "який нам потрібний після війни". Президент України поділиться ними із очільником США Джо Байденом під час зустрічі.

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