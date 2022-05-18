"Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу": Зеленський про ситуацію на фронті

"Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу": Зеленський про ситуацію на фронті

Російські війська зазнали вже таких втрат, яких не знали протягом десятків років у різних війнах.

Територію північних областей нашої держави вже звільнено. Також президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ повертають Харківщину.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні 18 травня.

"Захисники та захисниці стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі. Збройні сили України одночасно відбивають атаки російських військ і на півдні. Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. Ми пам'ятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що ця окупація тимчасова.

"Звичайно, ми пам'ятаємо про Крим", - додав президент.

За його словами, російські війська зазнали вже таких втрат, яких не знали протягом десятків років у різних війнах.

Нагадаємо, командир Азову з Маріуполя звернувся до українців і заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів.

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