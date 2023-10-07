"Ми закріпилися": у Силах оборони розповіли про успіхи у Запорізькій області

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів про бої на південному фронті та втрати РФ.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Так, військові мають частковий успіх північніше Копанів та Новопрокопівки, що у Запорізькій області.

Про це речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів в ефірі національного телемарафону.

"Ми там закріпилися, проводимо розмінування та дорозвідку, триває контрбатарейна боротьба. Просування невелике, по декілька сотень метрів, але досить важливе для подальших дій", - зазначив він.

Олександр Штупун зауважив, що протягом минулої доби загальні втрати окупантів склали 338 осіб та 52 одиниці знищеної військової техніки. Зокрема сім танків, сім бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, реактивна система залпового вогню "Ураган", 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.Також ми знищили склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога. Ще 27 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Проте окупанти також відповідають на удари Збройних сил України.

Протягом минулої доби ворог завдав 14 авіаударів, провів 22 бойових зіткнення. Окрім того вони здійснили 782 артилерійські обстріли.

"В зоні відповідальності ОСУВ Таврія окупанти також здійснили понад 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку ми відбили атаки біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського та на північ від Приютного. На Запорізькому напрямку ми стримуємо ворога. Біля Новопрокопівки ворог намагається відбити втрачене" - резюмував він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаку РФ на Куп’янському напрямку і наступають на сході та півдні.

Читайте також: