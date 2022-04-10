"Ми запасалися їжею": мер Маріуполя пояснив, чому місто в перші дні війни залишилося без продуктів

"Ми запасалися їжею": мер Маріуполя пояснив, чому місто в перші дні війни залишилося без продуктів

Місто готувалося до оборони.

Російські окупанти від початку війни завдають ударів по Маріуполю. Місто вже практично знищене, а від початку війни маріупольці лишилися без харчів.

Міський голова Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю виданню "0629", чому у Маріуполі почалася гуманітарна криза.

За його словами, місто готувалося до війни. Тож першою чергою вони запаслися продуктами, які можуть довго зберігатися. Всю їжу надійно сховали на складах. Втім, зрадник здав координати сховищ ворогу. Російські окупанти поцілили у складські приміщення та знищили всі запаси їжу.

"Ми за бюджетний кошт терміново викупили більшу частину продуктів, які можуть довго зберігатися, і заховали їх. Ми вважали, що надійно їх укрили. Але знайшлись вороги, які здали координати. 2 березня склади були знищені прицільним вогнем окупантів. Так місто частково залишилось без запасів харчів, які були заплановані під бомбосховищі", - повідомив мер.

За словами Бойченка, ситуація у місті змінювалася не щодня, а щогодини. Раптом у Маріуполі зник весь хліб. Вони намагалися його самі випікати.

"Раптом став зникати хліб. Ми домовились з компанією за зерно, ми змололи його на Маріупольському хлібокомбінаті, дістали дріжджі, стали випікати хліб. Не дуже якісний у нас виходив, звісно, але це був соціальний хліб", - наголосив мер.

Втім, ситуація у місті лише погіршувалася, окупанти безжально обстрілювали будинки та вбивали мирне населення. Та українська оборона дає їм відсіч.

Нагадаємо, ворог не полишає зусиль взяти під контроль Маріуполь, Попасну, Рубіжне та інші населені пункти на Донбасі.

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