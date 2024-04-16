"Ми запізнилися": полковник запасу назвав найбільшу проблему оборонних ліній ЗСУ на фронті

Головною проблемою оборонних ліній ЗСУ є не стільки дефіцит боєприпасів і зброї, як відсутність бійців.

Про це сказав полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець в ефірі "Київ 24".

"Ми запізнилися. Але треба розуміти, навіть те, що ми зараз зводимо оце – воно нічого не варте, якщо там не буде солдат і не буде боєприпасів. Якщо буде по дві-три людини сидіти на відділення в таких окопах, то ворог так саме пройде їх, як і проходить зараз", – пояснив Іван Якубець.

Він додав, що всі рубежі, будь-які інженерні загородження повинні прикриватися стрілецькою зброєю.

"Визначається ступінь стрілецького вогню, щільність вогню на кілометр фронту або навіть на метр фронту... Що таке щільність вогню: наприклад, коли десять людей випускають 10 патронів на один квадратний метр... це одна щільність, а коли випускає двоє – це друга щільність. Тому ми з вами приречені, якщо не буде солдат, а до того ще й не буде боєприпасів, які будуть прикривати ці загородження, "зуби дракона" і все інше, що ми тут будуємо", – зазначив Якубець.

Тим часом напередодні набуття чинності нового закону про мобілізацію, українські чоловіки в Польщі намагаються якнайшвидше отримати закордонні паспорти. Станом на сьогодні установи, які видають їх, не вимагають документів з ТЦК.

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