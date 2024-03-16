"Ми застрягли": експосол Британії в Росії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні

Президент РФ Володимир Путін і його оточення впевнені, що на війні в Україні "справи йдуть у правильному напрямку".

Колишній посол Великої Британії в Росії Тоні Брентон вважає, що під час нинішніх "виборів" у РФ влада намагається створити ілюзію масштабної підтримки Володимира Путіна та його війни проти України.

Про це він розповів у коментарі для Sky News.

Брентон переконаний, що Путін і його оточення "цілком упевнені, що справи йдуть у правильному напрямку. Нині вони "ефективно контролюють національну політичну систему": "По суті, ми застрягли в Україні у війні, яку веде маріонеткова держава".

"Сама війна, з їхньої точки зору на даний момент, виглядає так, ніби вона рухається приблизно в правильному напрямку. Прогнозується, що це пласке протистояння і війна на виснаження триватиме ще пару років, можливо, і це не дуже хороший прогноз", - сказав Брентон.

Тим часом Росія заявила, що 37% виборців вже проголосували, а до закриття виборчих дільниць залишилося два дні.

"Головна мета Росії полягає в тому, щоб, по-перше, отримати більшість голосів для Путіна і, по-друге, забезпечити дуже високу явку виборців. Це не вибори, як ми про них думаємо. Це підтвердження всенародної підтримки Путіна, і ці цифри свідчать про те, що російська влада досягне цієї мети", - вважає експосол.

"Війна є центральною темою в голові Путіна. Він вже втратив інтерес до більшості аспектів державного управління, але він дуже відданий війні і сповнений рішучості виграти її. Він може зробити це, тільки якщо зможе зберегти хоча б видимість підтримки росіян", - переконаний експосол Британії в Росії.

Тоні Брентон зауважив, що в РФ існують опитування громадської думки, але вони не дають багато інформації.

"Пересічний росіянин, коли йому ставлять запитання про його політичні погляди, насправді прикидається. Але наскільки опитування громадської думки можуть щось сказати, вони показують, що Путін має 80% підтримки - як я вже казав, це скоріше мовчазна згода, ніж ентузіазм щодо того, що робить Путін..." - переконаний експерт.

Водночас Брентон назвав росіян патріотами в деякому розумінні, адже в РФ війна в Україні була представлена як війна проти Заходу, що прагне знищити Росію, і росіяни в цих умовах "зібралися навколо і підтримали своє керівництво".

Нагадаємо, ГУР Міноборони оприлюднили перехоплення розмови росіян у прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ, де триває рейд російських добровольців. Там місцеві мешканці бояться йти на “вибори” і голосувати, коли “кожного дня гинуть люди”.

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