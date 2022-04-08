"Ми завжди були сміливими, ось це – наш бренд": Зеленський розповів, що означає бути українцем

"Ми завжди були сміливими, ось це – наш бренд": Зеленський розповів, що означає бути українцем

Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку мають українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б, переконаний голова держави.

Президент України Володимир Зеленський по завершенні 43-го дня повномасштабної війни заявив, що вона демонструє те, як багато всього світ не хотів помічати в державі, в людях, які завжди були та є сміливими.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 7 квітня.

"Завершився 43-й день повномасштабної війни. Війни Росії проти України. Війни, яка проявила всю правду і про нашу країну, і про всі інші країни, і про Росію, і про світ загалом. Ця війна демонструє, як багато всього не хотіли помічати в нашій державі, у наших людях. Як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді", – сказав Зеленський.

"Ми ж завжди були такими... Ми завжди були сміливими. Найсміливішими у світі. Я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці?" – заявив голова держави.

Зеленський також перелічив низку випадків, коли украхнці проявляли свою сміливість:

Хто ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії й захищати саме свободу? На кожних виборах, у революціях і на війні.

Хто ще мав таку сміливість боротися проти всіх сил Росії на землі, у повітрі й на морі?

Хто ще мав таку сміливість іти голіруч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось там захопити?

Хто ще мав таку сміливість говорити всьому світу, що лицемірство – це погана зброя? І не просто говорити, а переконувати й повертати світу чесність.

Хто ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію та згадувати про мораль? А усіх політичних лідерів – хоч якими вони були – навчати хоч трохи бути українцями... Хоч трохи бути сміливими.

"Насправді ось це – наш бренд. Ось це – бути нами. Бути українцями. Бути сміливими. Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а на повну сміливими. Як ми, як українці", – наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 43-го дня війни

Нагадаємо, Зеленський прокоментував рішення Генасамблеї ООН про призупинення роботи Росії у Раді ООН з прав людини та заявив, що РФ вже давно не має жодного стосунку до концепції прав людини.

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