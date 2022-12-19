"Ми ж не даємо людям із хворою психікою гострі предмети": Данілов про ядерне роззброєння РФ

Росію необхідно роззброювати, тому що вона загрожує всьому людству.

Кремль робить все можливе, щоб знищити Україну, однак насправді він руйнує Російську Федерацію, яку зрештою треба буде позбавити статусу ядерної держави.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив глава РНБО Олексій Данілов.

"Можу точно сказати, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку щодо забезпечення життєдіяльності нашої країни. Ворог може робити все, що завгодно, з урахуванням того, що вони поставили на кін руйнацію своєї країни. І це не наше рішення, це вони вирішили зруйнувати Російську Федерацію. І вони самі потужно цим питанням займаються", - сказав він.

"У нас єдине до них було питання і прохання – відчепіться від нас, поверніться на свою територію. Але це було колись. Зараз вони мають зробити повністю всі сатисфакції, контрибуції, всі репарації і так далі. Після того ми можемо з ними про щось говорити на майбутнє. При цьому наголошу, що Російська Федерація має бути позбавлена ядерної зброї. Ми ж не даємо людям із хворою психікою, наприклад, гострі предмети або сірники. Таких людей ізолюють від суспільства. Російську Федерацію через ядерну зброю треба ізолювати від цивілізованого суспільства. Вони дуже небезпечні і довели, що хворі", - додав він.

Що відомо про ядерну загрозу

Володимир Путін напередодні заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін може використати ядерну зброю, якщо так вирішить.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що російський диктатор знову почав погрожувати ядерною зброєю, бо це - єдина тема, яка ще може бентежити Захід. Втім, на думку експерта, ядерна риторика Путіна змінилася, оскільки він заявив, що Росія першою ніколи не застосує ядерну зброю, а лише у відповідь.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Путін міг застосувати проти України ядерну зброю ще 24 лютого, проте поки він не наважився це зробити. Навіть якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим, навряд чи станеться ядерний удар.

Зеленський за 18 грудня: готуємось до всіх можливих сценаріїв

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