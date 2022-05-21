Президент Володимир Зеленський вважатиме перемогою України вихід на лінії, які були до повномасштабного вторгнення Росії, "без зайвих втрат".

А повернення територій до лінії розмежування 23 лютого 2022 року буде перемогою.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю журналістам з нагоди третьої річниці інавгурації.

"Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя. Вважаю, що це наша велика цінність і скарб. Як показав результат цього вторгнення. Тому не треба бути дуже жадібними на цей момент, хоч це і не до кінця справедливо. Тому що справедливість, коли ми заберемо все. Без зайвих втрат - вийти на лінію, яка була до 24 числа (лютого - ред.), я вважаю… це буде для нашої держави перемогою. Все одно все повернеться. Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші військові також хочуть жити", - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією. Однак завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів.

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