"Ми змушені ловити їхні колони": експерт описав стан російських військ на правому березі Дніпра

Російські війська посилюють своє угруповання на правому березі річки Дніпро. На сьогодні ЗСУ не можуть повністю перерізати логістику цього угруповання.

Захисникам України тепер доводиться ловити колони окупантів то на правому, то на лівому берегах.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Російська Федерація працює, не покладаючи рук. Вони всіма силами намагаються підтримати життєздатність цього угруповання (на правому березі Дніпра – ред.). Вчора я цитував зведення Генерального штабу про те, що противник посилює – не намагається, а посилює угруповання військ на правому березі", – звернув увагу Жданов.

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Він також повідомив, що загарбники практично відновили можливість перекидати свої війська по греблі Каховської ГЕС.

"Там був шлюз і міст через шлюз завдовжки 30 метрів – ми його практично повністю обвалили і тим самим закрили можливість переміщення через греблю. Що зробили російські війська? Вони засипали шлюз щебнем під зав’язку і отримали прохід по греблі. І тепер ми змушені ловити їхні колони або на правому, або на лівому березі. Де спіймаємо – там і громимо. Щось спіймали, щось не спіймали", – описав ситуацію військовий експерт.

За його даними, зараз на всій протяжності Дніпра – від Каховки до Херсона – російські війська прокладають трубопроводи дном річки, якими перекачують пальне. Інженерні війська ворога працюють, не покладаючи рук.

"Тому на 100% перерізати логістику угруповання російських військ на правому березі практично неможливо", – резюмував Жданов.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що протягом 22 вересня ЗСУ на південному напрямку завдали суттєвих влучань по окупантах.

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