"Ми знайдемо кожного": Верещук повідомила про тортури, яких зазнають українці в полоні окупантів

"Ми знайдемо кожного": Верещук повідомила про тортури, яких зазнають українці в полоні окупантів

Міністерка попередила російських військових про відповідальність у Гаазькому суді.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що отримує від українців, яким вдалося вирватися з російського полону, повідомлення про застосування до них тортур.

Про це міністерка сказала у відеозверненні 24 березня.

"Останні дні отримую чимало повідомлень від людей, яким вдалося врятуватися з полону окупантів. Вони повідомляють про випадки застосування тортур до полонених. Хочу зараз публічно наголосити, що ми знайдемо кожного російського військового, який вдається до військових злочинів, і притягнемо до найсуворішої відповідальності в Гаазькому суді", – заявила Верещук.

"Сучасні технології дозволяють сьогодні легко проводити такий пошук. Хочу, щоб всі російські військові, які чують моє звернення, знали, що нікому не дамо уникнути покарання за скоєнні злочини. Нікому! Не думайте, що ваші прізвища нам невідомі", – зауважила віцепрем’єрка.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 24 березня

Нагадаємо, 24 березня Україна та Росія провели перший повноцінний обмін військовополоненими. Зокрема, додому повернуться 19 українських цивільних моряків із судна "Сапфір" та 10 українських захисників.