"Ми знаємо про цю трагедію в Оленівці": МКЧХ хоче евакуювати звідти поранених українців

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста збираються потрапити до колонії в окупованій Оленівці, де внаслідок скоєного російськими військами теракту загинули полонені українські військові та цивільні.

Мета – перш за все, надати допомогу пораненим утримуваних в Оленівці українцям та за можливості евакуювати їх.

Про це розповів фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко, повідомляє "РБК-Україна".

Він повідомив, що в момент трагедії представників організації там не було.

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"Ми знаємо про цю трагедію в колонії в Оленівці. Ми бачили фотографії. Але наших представників на той момент там не було, а також не було незалежних представників, від яких ми б могли отримати інформацію... Ми попросили відповідні структури в Донецьку, щоб ми змогли туди потрапити якомога швидше", – сказав представник МКЧХ.

Він уточнив, що представники організації хочуть потрапити до Оленівки, щоб перш за все, щоб допомогти пораненим громадянам України, яких там утримують, та евакуювати їх, якщо буде така можливість.

"І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації (зокрема, про загиблих – ред.), яку надалі ми передамо родичам полонених", – розповів Власенко.

Нагадаємо, 29 липня російські війська влаштували теракт у колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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